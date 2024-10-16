中國星網正式遷駐雄安新區

中評社北京10月16日電／據新華社消息，10月14日，中國衛星網絡集團有限公司位於雄安新區啟動區的辦公樓正式投入使用，這標誌著首家落戶雄安新區的中央企業全面遷駐。



中國星網雄安辦公樓2024年9月份竣工交付後，不到一個月就完成了總部及4家所屬二級公司搬遷，成為第一家正式入駐雄安辦公的中央企業。中國星網還積極發揮示範帶動作用，推動衛星互聯網和空天信息產業發展，促進科技、產業、人才等資源要素向雄安聚集，多家衛星互聯網產業鏈上下游企業和創新平台落戶雄安。



當前，雄安新區已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段。雄安新區黨工委、管委會聚焦承接疏解、服務疏解、配套疏解，積極構建有利於增強對北京非首都功能吸引力的制度體系，產業和創新要素聚集的條件逐步完善，疏解北京非首都功能集中承載地作用日益顯現。



除中國星網外，中國中化控股有限責任公司、中國華能集團有限公司雄安總部辦公樓主體結構封頂，正在進行裝飾裝修；中國礦產資源集團有限公司總部辦公樓，北京交通大學、北京科技大學、中國地質大學（北京）、北京林業大學雄安校區，北大人民醫院雄安院區等加快建設；一批市場化疏解項目有序推進，央企在雄安新區設立各類機構近300家。