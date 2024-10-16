我國海運船隊總規模已達4.3億載重噸

中評社北京10月16日電／據新華社消息，2024北外灘國際航運論壇新聞發布會10月15日在上海舉行。交通運輸部水運局二級巡視員高海雲在會上表示，截至今年9月份，我國擁有海運船隊總規模已達4.3億載重噸，占世界船隊比重18.7%，穩居世界前列。



當前，我國港口運行保持良好態勢。今年1月至8月，我國完成港口貨物吞吐量115.1億噸，港口集裝箱吞吐量2.2億標準箱，同比分別增長3.7%和8.2%；全國港口集裝箱鐵水聯運量778萬標箱，同比增長17.7%。



高海雲表示，過去一年來我國水運高質量發展取得積極進展。航運智慧綠色轉型加速推進，上海港羅涇碼頭等一批自動化碼頭竣工驗收，全國已建成自動化碼頭達49座，繼續保持全球領先；電子航道圖發布里程持續增加，覆蓋高等級航道超過7800公里。



上海正加快建設國際航運中心。今年前三季度，上海港完成集裝箱吞吐量3910.2萬標準箱，同比增長8%。上海浦東和虹橋機場的航班起降量、旅客吞吐量、貨郵吞吐量分別為60.2萬架次、9343.3萬人次、307.2萬噸，同比增長17.8%、33.5%、12%。首艘國產大型郵輪“愛達·魔都號”自今年初開啟商業運營，已服務旅客超25萬人次。



“上海正以數字化、智能化、綠色化為主線，打響高端航運服務品牌，加快建設新一代智慧綠色港口，在更大範圍、更寬領域、更深層次開展國際合作，為全球航運業發展貢獻中國力量。”上海市交通委員會主任於福林說。



2024北外灘國際航運論壇由交通運輸部、上海市人民政府共同主辦，將於10月22日至24日在上海舉行。本屆論壇的主題為“數字、智能、綠色共建全球航運新生態”。