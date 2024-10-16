央企攜手新疆推動經濟高質量發展

中評社北京10月16日電／據新華社消息，金秋十月，新疆天山東部的茫茫戈壁上，總投資約1700億元的國家能源集團哈密能源集成創新基地項目施工現場，一派熱火朝天的繁忙景象。這是今年新疆啟動的第二個千億元級重大項目，將依托哈密市富油煤和風光資源優勢，按照“煤、油、氣、化、熱、電、新能源”一體化模式進行建設，打造國家煤制油氣戰略基地。



國家能源集團董事長劉國躍在10月8日的開工儀式上表示，將充分發揮國資央企科技創新、產業控制、安全支撐三個作用，把新疆作為集團最重要的戰略發展區和創新創業創造的熱土，全力以赴抓好哈密能源集成創新基地項目建設。



“三山夾兩盆”的新疆，山山有金銅鐵、盆盆有煤油氣。進入新時代，著眼新疆資源禀賦優勢和發展目標，央企與新疆攜手共進，聚焦新疆在國家全局中的戰略定位，特別是圍繞新疆建設全國能源資源戰略保障基地，推動新疆加快構建戰略性新興產業體系，助力新疆經濟高質量發展。



塔克拉瑪幹沙漠腹地，中國石油建設的我國首口萬米深地科探井於3月4日穿越萬米大關，標誌著繼深空、深海探索大自然的壯舉之後，我國在深地領域實現重大突破，有力保障能源安全；在准東經濟技術開發區，國家能源集團建設的新疆第一座千萬噸級的露天煤礦已實現無人礦卡規模化應用，引領新疆智慧礦山建設，保障全國煤炭供應安全……



自治區國資委信息顯示，截至2023年底，中央企業在新疆設立的分支機構數量達到2552個，資產總額高達2.37萬億元；累計投資項目超過5.2萬個，完成投資額達到5538億元。



今年以來，央企和新疆進入更高水平、更寬領域、更深層次的戰略合作。7月28日，在新疆喀什召開的中央企業產業興疆推進會上，25家央企與新疆簽約183個項目，預計2028年底前在新疆完成產業投資近9400億元。



這些項目中，除了國家能源集團的千億元級項目，中國石油計劃今後三年在疆著力推動油氣勘探開發、煉化轉型升級、新能源發展；中國綠發投資集團有限公司投資建設多處新能源電站……新疆豐富的煤炭、風光等能源資源進一步被激活，加速成為經濟發展優勢。

