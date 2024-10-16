金融“活水”如何灌溉科創“新苗”

中評社北京10月16日電／據新華社消息，發放貸款餘額2431億元，提供保險保障資金3020億元……今年以來，天津金融機構對科創企業的賦能作用繼續凸顯。



在京津冀協同發展中，天津被賦予金融創新運營示範區這一定位。近年來，天津打造“科技—產業—金融”新循環試點，金融服務科技的手段與內涵持續豐富。13日，在津舉辦的“2024天津五大道金融論壇”上，與會專家認為，試點政策的不斷推陳出新，將為科創領域的“新苗”帶來更多“源頭活水”。



讓科研工作者“敢幹”



從二氧化碳人工合成澱粉，到超算、生物醫藥等領域不斷深耕，近年來，一批科技成果在天津研發或落地。



但在全國範圍內，一些科研事故偶有發生，造成了人身或財產損失。“有沒有針對科研人員或者實驗室的金融保障？”天津大學教授楊全紅時常呼籲金融機構推出針對實驗場所的專屬險種。



關注到科研工作者的需求，今年上半年，中國人壽財險天津市分公司針對很多實驗室都存在保險公司無專業條款和無專屬險種提供服務的難點，推出了“實驗室一切保險”，將實驗室按照化工、機電、社科種類劃分為不同安全等級，對應不同保費，並在天津率先落地實施。



“通過創新保險服務，能夠更大範圍覆蓋不可預知的安全風險，讓科研人員進行探索性工作時更加放心。”楊全紅說。



不久前，中國人民銀行等四部門聯合天津市人民政府發布《關於金融支持天津高質量發展的意見》，34條重磅舉措為天津加快建設金融創新運營示範區指引航向。其中提及，要加強金融支持科技創新與金融科技賦能，增強創新驅動力。

