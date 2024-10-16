揭開地下肉毒素黑色產業鏈

中評社北京10月16日電／據新華社消息，不到百元拿貨，上千元賣給下家，到消費者手裡要數千元，來源不明、存安全風險的肉毒素銷往全國各地……前不久，甘肅省蘭州市破獲省內首例妨害藥品管理案，涉案金額超過千萬元，揭開行業背後的非法利益鏈條。



出租屋裡堆滿了肉毒素



蘭州市一處出租屋內，5層貨架上擺滿了肉毒素，上面沒有中文標識，按照瓶身顔色不同被叫作“粉肉”“玉肉”“白肉”等。犯罪嫌疑人龔某交代，屋內這樣的肉毒素有2000多瓶。



肉毒素又被稱為注射用A型肉毒毒素。根據原國家食品藥品監督管理局、原衛生部2008年發布的相關規定，A型肉毒毒素及其制劑被列入毒性藥品管理，未經指定的藥品經營企業不得購銷A型肉毒毒素制劑。



蘭州市公安局治安支隊食藥偵大隊副大隊長王宏斌說，在國內售賣的肉毒素需取得國家批文，經營者需取得醫療器械和藥物經營許可，而龔某“什麼都沒有”。



“在當地藥監部門備過案嗎？”“藥品的實際用途你瞭解嗎？”“批准上市的醫美藥品裡有它嗎？”面對民警的訊問，龔某“一問三不知”。



龔某的出租屋內衹有一台冰箱，大量來源不明的肉毒素隨意堆放在貨架上，沒有冷藏儲存。“我們來之前，冰箱一直未通電使用。”王宏斌說。



甘肅省藥品監督管理局醫療器械註冊與監督管理處二級調研員姚輝告訴記者，肉毒素屬於蛋白質生物製品，過熱或過冷都會影響蛋白質穩定性，儲存、運輸都有嚴格要求。

