我國首顆原子彈爆炸成功60周年

中評社北京10月16日電／據新華社消息，60年前的今天，中國第一顆原子彈爆炸成功。羅布泊上空的巨響向世界宣告：中國人民依靠自己的力量，實現了國防尖端科技的重大突破！今天，一起致敬兩彈一星元勛，致敬所有為“兩彈一星”事業無私奉獻的英雄！



