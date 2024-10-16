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我國首顆原子彈爆炸成功60周年
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2024-10-16 11:02:22
中評社北京10月16日電／據新華社消息，60年前的今天，中國第一顆原子彈爆炸成功。羅布泊上空的巨響向世界宣告：中國人民依靠自己的力量，實現了國防尖端科技的重大突破！今天，一起致敬兩彈一星元勛，致敬所有為“兩彈一星”事業無私奉獻的英雄！
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