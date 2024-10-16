水資源費改稅試點將全面實施

中評社北京10月16日電／據新華社消息，為加強水資源管理和保護，促進水資源節約集約安全利用，財政部、國家稅務總局、水利部15日對外發布《水資源稅改革試點實施辦法》，明確自2024年12月1日起全面實施水資源費改稅試點。



自2016年7月1日起，我國已先後在河北、北京、天津等10個省（區、市）開展了水資源稅改革試點。改革試點在抑制地下水超采、轉變用水方式、促進節水改造、規範取用水行為等方面取得了明顯成效。



全面實施水資源費改稅試點，有助於進一步鞏固和擴大水資源稅改革成果，推動形成綠色發展方式和生活方式，是深化財稅體制改革和完善綠色稅收體系的重要成果。據三部門有關司負責人介紹，全面實施水資源費改稅試點主要遵循四方面原則：實現平穩轉換，強化分類調控，體現地區差異，調動地方積極性。



辦法對水資源稅的納稅人、計稅依據、稅額標準、稅收優惠等稅制要素作出了具體規定。



根據辦法，水資源稅的納稅人為直接從江河、湖泊（含水庫、引調水工程等水資源配置工程）和地下取用水資源的單位和個人。水資源稅實行從量計征，根據水資源狀況、取用水類型和經濟發展等情況實行差別稅額。全面實施水資源費改稅試點後，水資源稅收入全部歸屬地方，適當增加地方自主財力。