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中泰將舉行“突擊－2024”陸軍聯合訓練
http://www.CRNTT.com   2024-10-16 10:57:05


　　中評社北京10月16日電／據新華社消息，國防部新聞發言人吳謙15日介紹，根據年度計劃及雙方共識，10月中下旬，中國泰國兩國軍隊位雲南舉行“突擊－2024”陸軍聯合訓練。

　　“這次聯訓以聯合反恐行動為課題，組織有人無人協同、特種爆破、直升機機降、聯合搜剿等課目訓練，旨在提升雙方聯合行動能力，為地區穩定注入更多積極因素。”吳謙說。

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