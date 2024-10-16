中方：對話協商是解決也門問題唯一正確選擇

中評社北京10月16日電／據新華社消息，中國常駐聯合國副代表耿爽15日在安理會也門問題公開會上發言時強調，對話協商是解決也門問題的唯一正確選擇。



耿爽說，過去幾周，加沙衝突持續延宕，黎以局勢急劇惡化，負面外溢效應不斷顯現。也門胡塞武裝對以色列發動打擊，以色列對荷台達港、拉斯伊薩港發動空襲。中方對當前事態及其未來走向深感擔憂，認為當務之急是推動局勢降溫，防止衝突擴大。中方呼籲所有當事方保持冷靜克制，避免採取任何刺激緊張局勢進一步升級的行動。



耿爽說，中方呼籲有關各方堅持政治解決大方向，通過對話協商解決分歧，共同推進“也人主導、也人所有”的全面政治進程。各方應秉持善意，共同推動落實銀行和航空問題協議，逐步積累互信。中方呼籲各方支持聯合國也門問題特使的工作，推動政治解決也門問題早日邁出實質性步伐。



耿爽說，紅海局勢持續緊張，不符合國際社會共同利益。中方再次呼籲胡塞武裝尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利，停止襲擾行為，維護紅海水域航道安全。有關各方應保持冷靜克制，停止加劇緊張局勢的行動。中方對也門人道局勢深表關切，呼籲國際社會加大對也門的人道和發展投入，加大對也門政府改善民生努力的支持。中方對聯合國人員在也門遭扣押表示嚴重關切，鼓勵各方加強接觸，盡快推動所有聯合國人員的無條件獲釋。



耿爽表示，也門形勢同中東局勢緊密相聯。持續一年之久的加沙衝突已經造成前所未有的人道主義災難，並日益將整個地區拖入戰爭衝突的泥潭。在此關鍵時刻，絕不能放任局勢進一步惡化，滑入不可挽回的境地。安理會必須保持團結，採取措施，制止不計後果、擴大戰火的軍事冒險行動，推動加沙永久停火、黎以局勢盡快降溫，避免中東地區陷入一場更大浩劫。