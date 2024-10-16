中孟兩國人士共話兩國關係新圖景

中評社北京10月16日電／據新華社消息，由中國駐孟加拉國大使館主辦的“面向未來的中孟關係”研討會14日在孟首都達卡舉行。中孟兩國政界、學界、智庫、媒體代表等近200人參加。



中國駐孟加拉國大使姚文在開幕式上發表主旨講話時表示，當前，中孟兩國加強合作面臨重要歷史機遇。中方願同孟方一道，以明年建交50周年為契機，弘揚傳統友誼，鞏固政治互信，深化共建“一帶一路”合作，推動中孟全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展。



孟臨時政府外交顧問陶希德·侯賽因在開幕式上表示，孟中兩國始終平等相待，相互支持，樹立了國家間友好共處和合作共贏的典範。孟方期待與中國加強全方位接觸，進一步深化在貿易投資、綠色能源、基礎設施發展、技術共享、旅遊等領域合作，共同辦好“孟中人文交流年”。



上海國際問題研究院學術咨詢委員會主任楊潔勉表示，中孟兩國都處於國家發展的關鍵階段，兩國應加強治國理政經驗交流，推動兩國優勢互補，在彼此核心利益上相互支持，共同應對未來挑戰。



會上，中孟人士就“孟加拉國政治格局變化對地區影響”“孟加拉國的政治、經濟和社會改革趨勢”“加強中孟合作，推進全面戰略合作夥伴關係”三個主題展開探討。與會人士高度讚揚中國作為孟第一大貿易夥伴國對該國發展的促進作用，表示將積極為深化中孟合作、發展兩國關係建言獻策。