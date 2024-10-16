李強會見塔吉克斯坦總理拉蘇爾佐達

中評社北京10月16日電／據新華社消息，當地時間10月15日，國務院總理李強在伊斯蘭堡出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議期間會見塔吉克斯坦總理拉蘇爾佐達。



李強表示，今年7月，習近平主席對塔吉克斯坦成功進行國事訪問，兩國元首共同宣布將中塔關係提升至新時代全面戰略合作夥伴關係，在更高層面構建中塔命運共同體，為中塔關係與合作發展擘畫了新藍圖。中方願同塔方一道，進一步落實兩國元首重要共識，弘揚傳統友好，深化政治互信，堅定支持彼此核心利益，推動中塔全方位合作不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



李強指出，中方願同塔方加強發展戰略對接，以構建中塔命運共同體為引領，以高質量共建“一帶一路”為主線，深挖各領域合作潛能，推進貿易、投資、礦業、農業等領域合作，拓展新能源、數字經濟等新興產業合作，促進更高水平的互聯互通，密切文化、教育、旅遊等人文交流合作，為兩國共同發展注入更多動力。中方願同塔方落實好首次中國－中亞峰會成果，密切多邊協作，共同落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，踐行真正的多邊主義，維護國際公平正義。



拉蘇爾佐達表示，塔中傳統友誼深厚，政治互信牢固，兩國關係處於歷史最高水平。塔方祝賀中華人民共和國成立75年來取得舉世矚目的發展成就，感謝中方長期以來為塔發展提供的寶貴支持。習近平主席不久前成功對塔進行國事訪問，有力推動塔中全面戰略合作夥伴關係邁向更高水平。塔方願同中方攜手努力，全面落實兩國元首重要共識，密切各層級往來，推進共建“一帶一路”，深化在貿易、投資、電子商務、能源、工業、交通、農業等領域合作，拓展數字經濟、綠色經濟等新興領域合作，擴大人文交流，更好造福兩國人民。塔方支持習近平主席提出的構建人類命運共同體理念和三大全球倡議，願同中方推進中亞國家和中國合作，深化在聯合國、上合組織框架內協作，共同促進地區和世界和平、穩定與發展。