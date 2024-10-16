李強會見吉爾吉斯斯坦總理扎帕羅夫

中評社北京10月16日電／據新華社消息，當地時間10月15日，國務院總理李強在伊斯蘭堡出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議期間會見吉爾吉斯斯坦總理扎帕羅夫。



李強表示，今年7月，習近平主席和扎帕羅夫總統在阿斯塔納舉行會晤，就構建更加緊密的中吉命運共同體、推動中吉關係與合作發展邁上更高水平作出規劃部署。中方願同吉方加強協調配合，遵照兩國元首的戰略引領，推動中吉各領域合作不斷走深走實，更好促進共同發展繁榮。



李強指出，中方願同吉方堅持從戰略高度和長遠角度看待和發展兩國關係，堅定相互支持，做彼此發展振興可信賴、可倚重的夥伴。中方願同吉方深入推進高質量共建“一帶一路”，進一步提升互聯互通水平，加緊完善口岸等基礎設施建設，激發貿易投資活力，擴大新能源、跨境電商、大數據、人工智能等領域合作，力爭取得更多實打實的合作成果。雙方要深化文旅、教育、衛生等人文領域交流，讓兩國友好代代傳承。中方願同吉方繼續落實好去年中國－中亞峰會取得的各項成果，在上合組織框架下加強溝通協作，推動各方堅定弘揚“上海精神”，為地區和平穩定發展注入更多確定性和正能量。



扎帕羅夫表示，吉中睦鄰關係長期友好，兩國高層往來密切，經貿合作成果豐富。感謝中方為吉經濟社會發展提供的支持與幫助。吉方高度重視對華關係，期待同中方共同落實兩國元首重要共識，加強發展戰略對接，深化共建“一帶一路”合作，推進中吉烏鐵路建設，深化口岸建設、互聯互通、金融、礦業、教育、旅遊等領域合作，為吉中全面戰略夥伴關係發展注入更為強勁的動力。吉方堅定支持習近平主席提出構建人類命運共同體理念和三大全球倡議，願同中方加強多邊協作，推動中國和中亞國家合作，共同促進地區和平與繁榮。