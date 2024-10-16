李強會見巴基斯坦總統扎爾達里

中評社北京10月16日電／據新華社消息，當地時間10月15日，國務院總理李強在巴基斯坦總統府會見巴基斯坦總統扎爾達里。



李強首先轉達習近平主席對扎爾達里的親切問候和良好祝願。李強表示，中國和巴基斯坦是有著悠久友好傳統的好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟，兩國鐵杆友誼歷久彌堅、歷久彌新。在習近平主席同巴方領導人的戰略引領下，中巴全天候戰略合作夥伴關係日益深化，高質量共建“一帶一路”合作成果豐碩，友好民意基礎更加牢固。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中巴關係，始終將巴基斯坦置於中國周邊外交優先方向，願同巴方一道努力，推動中巴友誼與合作不斷邁上新台階，為兩國人民帶來更多福祉。



李強指出，中方願同巴方保持密切高層交往，加強治國理政經驗交流，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。中方願同巴方加強發展戰略對接，擴大經貿合作，深化人文交流，將中巴經濟走廊持續打造成高質量共建“一帶一路”的標誌性工程，更好實現互利共贏。中方願同巴方加強安全領域協作，相信巴方將繼續全力確保在巴中國人員、機構和項目安全。



扎爾達里請李強轉達對習近平主席的誠摯問候。扎爾達里表示，巴中友誼歷史悠久，深入人心。無論國際風雲如何變幻，巴中關係始終穩健前行，不斷邁向新的水平。巴方堅定恪守一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分。巴方將一如既往同中方在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。巴方願同中方保持高層交往，推動中巴經濟走廊建設，密切貿易投資、基礎設施、人文等領域合作，更好造福兩國人民。巴方將竭盡全力保障在巴中國公民、機構和項目安全。