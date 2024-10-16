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鐵凝會見澳大利亞聯邦議會參議長
http://www.CRNTT.com   2024-10-16 10:23:49


　　中評社北京10月16日電／據新華社消息，全國人大常委會副委員長鐵凝15日在京會見澳大利亞聯邦議會參議長萊恩斯。雙方就加強立法機構交往、推動中澳全面戰略夥伴關係進一步向前發展等共同關心的議題深入交換意見。

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