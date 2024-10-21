社評：“金磚”不是印度自家的“金磚”

印度就希望加入金磚大家庭的國家提出無理要求。 中評社香港10月21日電（評論員 胡志勇）最近，印度就希望加入金磚大家庭的國家提出無理要求，單方面人為地給加入金磚國家設置條件，夾帶印度特色的私貨：想加入金磚，必須先同意印度入常。



金磚國家的名稱由來追溯到2001年，當時美國高盛公司首席經濟師吉姆·奧尼爾首次提出“金磚四國”概念，這四個國家-巴西、俄羅斯、印度、中國的英文名稱開頭字母組成的詞BRIC；2011年，南非正式加入金磚國家，上述五國英文首字母組合BRICS發音與英語單詞brick（磚）類似，因此被稱為“金磚國家”，也稱金磚五國。



今年1月1日，金磚國家擴員，沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗和埃塞俄比亞成為金磚大家庭的正式成員，BRICKS由五國變成十國。



眾所周知，金磚成員都是世界新興市場的主要代表，其人口和國土面積在全球佔有重要份額，成為世界經濟增長的主要動力之一。“加強成員國之間的合作與交流，推動共同發展”成為“金磚”合作機制的宗旨。



今年10月在俄羅斯喀山舉行金磚國家領導人峰會，“加強多邊主義，促進全球公平發展與安全”將成為此次峰會的目標。在此次峰會上，將接納土耳其、古巴、巴基斯坦、白俄羅斯等近30個國家參與金磚國家合作機制。新加入的國家，將在農業、財政、科技等方方面面，受到其他成員國的幫助和發展。

