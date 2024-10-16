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中國親子劇亮相俄羅斯戲劇節
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2024-10-16 10:59:37
10月13日，中國親子劇《山海奇幻夢》在俄羅斯聖彼得堡舉辦的“波羅的海之家”國際戲劇節上演出。（來源：新華網）
中評社北京10月16日電／據新華社報導，10月13日中國親子劇《山海奇幻夢》亮相第34屆“波羅的海之家”國際戲劇節，為當地觀眾帶來一場蘊含東方美學和優秀文化的獨特表演。《山海奇幻夢》由浙江演藝集團浙江兒童藝術劇團打造。劇作以中國志怪古籍《山海經》中的神話傳說為藍本，講述了一個男孩一次跨越國界、穿越千年的奇幻冒險旅程，旨在帶領觀眾領略中華文明和傳統文化。
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