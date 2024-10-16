2024天府書展銷售超億元

10月11日，讀者在2024天府書展現場選購精裝圖書。（來源：新華網） 中評社北京10月16日電／據新華社報導，2024天府書展10月14日圓滿落幕，為期四天的書展展示了80萬餘種圖書，線上線下吸引5800餘萬人次，圖書及文創產品實現銷售1.05億元，規模與影響力均創歷屆新高。



書展現場人潮湧動，年輕讀者的身影尤為引人注目。“90後”男生石浩然迫不及待地前往曾參與眾籌的項目《三國演義》《水滸全傳》特裝圖書所在展台，領取周邊文創產品。該系列名著巧妙地融合了年輕人的喜好，加入豐富的插畫、文化圖譜和名家點評等元素，自上市以來已銷售4萬多套。



四川文軒在線電子商務有限公司副總經理袁梓圻介紹，年輕讀者不僅關注書籍內容，還非常重視書籍的外觀和形式。多位參展從業者也表示，出版發行單位正在通過市場細分消費者群體，推出個性化書籍，並採用營銷策略精準定位年輕讀者，提升市場競爭力。



ACG（動畫、漫畫、遊戲）等二次元文化在年輕人中的影響力也不容小覷。博集天卷的展台上，動漫書籍、遊戲周邊等二次元文化產品琳琅滿目，吸引了年輕讀者的目光。中南博集天卷銷售中心總經理吳時宇介紹，他們重點引進了青春類、動漫系列書籍，並開始布局漫畫產品，銷量一直保持穩定。