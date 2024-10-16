黃曉薇率中共代表團訪問多米尼加

中評社北京10月16日電／據新華網報導，0月13日至15日，全國婦聯黨組書記、書記處第一書記黃曉薇率中共代表團訪問多米尼加，分別會見多副眾議長、婦女部長，現代革命黨、人民力量黨、左派團結運動主要領導人，就深化黨際和婦女領域交流合作交換意見，在聖多明各自治大學舉行的報告會上向政要、學者、媒體、師生等150餘人宣介中共二十屆三中全會精神，並深入社區同當地民眾交流。



多方高度評價中共二十屆三中全會重要意義，表示願加強黨際和婦女等領域合作，推動兩國關係穩定發展。