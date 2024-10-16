海峽兩岸青年文化創新交流活動在聊城舉辦

海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長、中國國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢在“相聚水城 創新未來”海峽兩岸青年文化創新交流會上發表主旨演講（主辦方供圖） 中評社北京10月16日電／10月14日至16日，“相聚水城 創新未來”海峽兩岸青年文化創新交流活動在聊城市海源閣古籍文化中心啟動。海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長、中國國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢，山東省台辦副主任王清玉，中國國民黨行政管理委員會副主任委員、台灣中華儒學會理事長孔祥科等受邀來聊出席活動。聊城市委常委、宣傳部部長、統戰部部長柳慶發出席並致辭。兩岸青年代表、台灣村里長、台灣書畫家以及山東省台辦相關處室和聊城市台辦、市文旅局、市青聯、市圖書館、海源閣有關負責同志等50餘人參加活動。



柳慶發在致辭中代表聊城市委、市政府對台灣同胞來聊城參訪交流表示歡迎，從傳統文化、現代農業、先進製造業、文旅資源、生態環境等方面推介聊城，講述聊城與台灣的歷史淵源和人文聯結，希望兩岸同胞秉持兩岸一家親的理念，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，共同促進兩岸經貿人文交流。真誠邀請各界嘉賓朋友常來聊城，親身體驗古城韵味、歷史文脈、現代氣息，帶動更多台胞台企和台灣地區青年來聊城創新創業，創造融合發展美好未來。



鄧岱賢發表題為《全面提升兩岸經貿文化融合發展》的主題演講。他指出，兩岸開放交流已有30餘年，多年來兩岸貿易往來密切、台商投資穩定增長、文化交流頻繁熱絡，兩岸融合發展動力強勁。他認為，應全面提升兩岸經貿文化融合發展，共創中華民族偉大復興。他表示今後將盡最大努力，結合台灣各界力量，共同為魯台兩地工商經濟界、教育文化界搭建感情橋梁和溝通紐帶，為推動各領域交流合作發展做出積極貢獻。



王清玉充分肯定聊城在推動兩岸文化交流中做出的努力和成績。他表示，本次活動的舉辦，為兩岸青年搭建起一個交流互動、攜手合作、創新發展的平台，將對維護兩岸關係和平發展、促進兩岸同胞心靈契合發揮積極作用。今後省台辦將繼續大力支持聊城擴大深化兩岸交流合作，通過落實政策、舉辦活動、搭建平台，推動兩岸青年增進瞭解、加強交流、凝聚共識、共謀發展。



聊城市台辦主任李慶主持活動。活動還邀請了2位聊城優秀青年代表作交流發言。山東省青聯委員、青年作家岳遠振和山東燦成文化傳播有限公司總經理趙燦分別分享了各自在文化傳承與創新領域作出的探索與成績，並號召兩岸青年共同努力，攜手做中華優秀傳統文化的傳承者與創新者，挖掘中華傳統文化精髓魅力，激發文化創新活力，推動文化產業繁榮發展。

