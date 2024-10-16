朝稱已確認韓軍方系侵犯朝鮮領空事件責任方

中評社北京10月16日電／據新華社消息，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正當天發表談話說，“韓國軍方是做出侵犯朝鮮首都上空的敵對侵權挑釁行為的肇事者。對此，我們已掌握真憑實據。挑釁者必將付出慘重代價。”



另據朝中社15日早些時候報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩14日召開國防和安全會議，並在會上闡明了朝方“強硬的政治軍事立場”。



朝鮮外務省11日晚間發表聲明，譴責韓國無人機侵犯朝鮮領空，稱此系嚴重犯罪行為。韓國國防部長官金龍顯當天表示，韓軍方沒有向朝鮮發射無人機。