《中國評論》月刊第322期內容介紹

第322期《中國評論》月刊2024年10月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港10月21日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第322期《中國評論》月刊2024年10月號已出刊。本期《中國評論》共刊發19篇文章，涵蓋青年交流、兩岸、國際、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦青年交流與兩岸關係，刊發了《兩岸青少年文化交流增進中華文化認同的實踐探索》《家族敘事與兩岸青少年家國情懷的創新培育路徑》《台灣青年政治參與新趨勢及其影響因素研究》《台灣“厭世代”的現實困境及其破解路徑》四篇文章。



閩南師範大學教育與心理學院心理學系副主任陳志英、教育與心理學院院長陳順森和該學院心理健康教育碩士研究生李婕聯合發表《兩岸青少年文化交流增進中華文化認同的實踐探索》一文。文章指出，推動兩岸青少年文化交流，有利於促進兩岸瞭解互信，提升中華文化認同。為此，可協同組織社會多方力量構建兩岸文化交流組織和平台開展多樣化活動；從傳承與創新中華優秀傳統文化入手，線上線下多渠道多形式鼓勵他們在交流互動中消除偏見，增進理解；在活動體驗中喚醒他們的內在情感，提升對中華文化的認同度，使知情行三者合一，助推兩岸同胞最終實現心靈契合。



在《家族敘事與兩岸青少年家國情懷的創新培育路徑》一文中，閩南師範大學教育與心理學院副教授張勻銘和該學院講師王卓亮指出，家族敘事是對家族歷史、事跡、人物與文化等內涵的理解和建構，對兩岸同胞尤其是台灣青少年的家族文化傳承、家族歷史建構、身份認同及國家認同具有重要意義，是促進兩岸人民攜手共進的情感紐帶與重要途徑。以家族為單元，在兩岸家族交流中實現互親、互愛與互信，體認家國同構思想，重塑台灣民眾的國家認同，有助於推進祖國和平統一進程，真正促進兩岸同胞“心靈契合”。

