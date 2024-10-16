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我國成功發射高分十二號05星
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2024-10-16 12:50:24
中評社北京10月16日電／據新華社消息，10月16日7時45分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號丙運載火箭，成功將高分十二號05星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
高分十二號05星主要用於國土普查、城市規劃、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域。
這次任務是長征系列運載火箭的第540次飛行。
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