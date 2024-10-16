國台辦10月16日例行發佈會全文

國台辦於10月16日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京10月16日電（記者 海涵）國台辦9月25日上午舉行例行新聞發佈會，國台辦發言人陳斌華主持發佈會並回應了媒體記者關注的熱點問題，包括對賴清德“雙十”講話的回應，美國對台軍售，懲戒頑固“台獨”分子，兩岸文旅交流等。以下是具體問答全文內容：



新華社記者：賴清德在“雙十”講話中稱“中華人民共和國無權代表台灣”，並稱要“加深台灣跟國際社會的合作”。對此有何評論？



陳斌華：世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都確認了中國對台灣的主權。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。1971年第26屆聯合國大會通過第2758號決議，是在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府。台灣屬於中國一部分的地位從未改變，也不可能改變。中華人民共和國理所當然代表台灣地區，也一直代表著台灣地區。



陳斌華：賴清德將“中國”與“台灣”對立，是不折不扣的“台獨”分裂主張。賴清德鼓吹所謂“與國際社會合作”，是要“倚外謀獨”，在國際上製造“兩個中國”“一中一台”，暴露的是其頑固“台獨”本性，損害的是中國主權，挑戰的是國際社會堅持一個中國原則的基本格局。希望國際社會不要被賴清德所迷惑欺騙，認清其謀求“台獨”、不自量力妄圖挑戰二戰後國際秩序的真實意圖。



陳斌華：中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。當前，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更有信心和能力為人類和平和發展的崇高事業作出新的更大貢獻。

