國產載人飛艇將開啟商業運營

中評社北京10月16日電／據人民日報報導，廣西桂林陽朔縣月亮山腳下，一架外形圓潤、線條流暢、顔色白皙的“祥雲”AS700載人飛艇輕盈騰空，在飛過當地多個景點後穩穩降落，圓滿完成演示飛行。



在前不久舉辦的一場活動上，“祥雲”AS700載人飛艇研製單位——中國航空工業集團特飛所向廣西桂林方舟通用航空有限責任公司移交飛艇交付紀念鑰匙，並與該公司和中國康輝旅遊集團有限公司簽訂12架購艇訂單。這意味著，國產載人飛艇的研製、生產、取證、交付全面貫通，即將開啟商業運營。



“祥雲”AS700是中國航空工業集團首個按照適航規章自主研製、具有完全自主知識產權的載人飛艇。此次交付的首架載人飛艇，今年8月從湖北荊門市飛至廣西桂林市，刷新了國產自研載人飛艇領域的最遠航程飛行紀錄。該飛艇還開展了15天、累計306人次的乘感體驗飛行，驗證了“祥雲”AS700載人飛艇的安全性、可靠性，為後續改進提升乘坐舒適度積累了參考數據。



據介紹，“祥雲”AS700載人飛艇最大航程700千米，最大航時10小時，最大設計飛行時速100千米，最大飛行高度3100米，一次最多可搭載10人（含1名駕駛員）。該飛艇實現了“三個首次”，即首次實現飛艇主要材料國產化，完善了載人飛艇供應鏈體系；首次突破輕質低成本囊體結構設計，增強了載人飛艇的市場競爭力；首次實現飛艇推力矢量同步伺服控制關鍵技術，提升了載人飛艇對起降條件的適應性。



未來，“祥雲”AS700載人飛艇將主要應用於低空觀光旅遊領域。獨有的推力矢量同步伺服控制技術，可以讓飛艇在簡易場地實現短距或垂直起降，提升了飛艇對運營場地的適應性；寬敞的艇艙布局，將為遊客提供沉浸式體驗空間；艇艙兩側設置的超大觀景側窗，可方便遊客俯瞰美景。



中國航空工業集團特飛所有關負責人表示，“祥雲”AS700載人飛艇研製團隊將把低空觀光旅遊作為典型示範場景之一，通過先鋒客戶試運營，逐步打通載人飛艇商業運行的各個環節，並探索將應用場景延伸至城市安保、航空勘探、應急救援等更多領域，進一步豐富低空經濟新業態。

