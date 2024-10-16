第二十屆海峽兩岸圖書交易會在台北開幕

中評社北京10月16日電／據新華網報導，第二十屆海峽兩岸圖書交易會（以下簡稱“海圖會”）15日正式開幕。本次活動是繼2018年第十四屆海圖會之後再次在台灣舉辦，主會場設在台北，吸引200多家兩岸出版機構和版權機構參與。



本屆海圖會台北主會場展館面積6000餘平方米，設立大陸圖書展示區、台版圖書展銷區、兩岸版權洽談及新書發布區等展區。



主辦方介紹，海峽兩岸出版界組織了最新出版的精品圖書參展，其中大陸參展圖書近2萬種，既有符合兩岸業界採購需求的圖書品類，也有適合兩岸版權交易的熱門品種，還有讀者喜愛的文學類、生活類和少兒類等圖書，以及適合兩岸圖書館藏、學術研究的史料典籍。



其中，如中華文化系列圖書《中華家訓經典全書》《奇妙的本草世界：二十四節氣本草百科》《漢字與中華傳統文化》；閩台文化系列叢書《福建古厝》《閩台南音口述史》《八閩茶韵》，以及廈門文化特色圖書《廈門僑批故事》《福建的世界遺產：鼓浪嶼》《閩南非物質文化遺產叢書：延平郡王信俗》等圖書首次在台灣集中展示。



本屆海圖會期間還將舉辦20餘場兩岸圖書版權貿易對接會、多場新書發布會和兩岸出版合作研討會，同期在台中和高雄設立精品圖書展示交流分會場。



