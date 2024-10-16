海峽兩岸學子黃河之濱同吟中華古詩詞

中評社北京10月16日電／據新華社報導，夜幕降臨時分，坐落在黃河岸邊的西北師範大學音樂廳裡，鼓琴並作、歌聲悠揚。台灣輔仁大學東籬詩社的師生們登上舞台，共同吟唱《觀滄海》。古韵新聲，不時引起台下觀眾的共鳴，掌聲熱烈。



這是日前在甘肅省蘭州市舉行的第十四屆“古韵新妍”海峽兩岸古典詩詞聯吟展演活動上的一幕。據西北師範大學文學院介紹，這項活動由北京師範大學、台灣輔仁大學、西北師範大學三所高等院校共同發起，已經連續舉辦多年。



台灣師生們的吟誦結束後，來自北京師範大學、中南大學、陝西師範大學、江蘇師範大學、西北師範大學等高校的師生相繼登台，先後吟唱《詩經·蓼莪》《楚辭·少司命》《望廬山瀑布》《春江花月夜》《念奴嬌·赤壁懷古》《定風波·莫聽穿林打葉聲》等27首中華古典詩詞，現場掌聲不斷。西北師範大學周邊部分社區居民和中小學生也參與這項活動。



“古韵新妍”海峽兩岸古典詩詞聯吟展演活動是第十四屆海峽兩岸古典詩詞吟誦研討會的一項子活動。10月12日至13日，本屆吟誦研討會在蘭州市舉辦。來自海峽兩岸10餘所高等院校的百餘名學者、學子共同研討弘揚中華古典詩詞文化之道。



西北師範大學教授趙逵夫說，中華詩詞是表現中華民族家國情懷、理想抱負、深刻思想、真摯情感和社會關懷的重要載體。兩岸學子詩詞吟誦活動彰顯了中國古典詩詞的抒情性特質，有利於中華詩詞文化的傳承與發展。