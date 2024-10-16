射擊世界杯總決賽：中國隊首日奪三金

中評社北京10月16日電／據新華社報導，國際射聯消息，2024射擊世界杯總決賽15日在印度新德里開賽，巴黎奧運會冠軍盛李豪、黃雨婷、謝瑜為中國隊奪得三金，黃雨婷還刷新了女子10米氣步槍決賽世界紀錄。



女子10米氣步槍項目連破資格賽和決賽世界紀錄，堪稱一場“神仙打架”。德國選手安娜·揚森在資格賽中以636.9環刷新資格賽世界紀錄，中國隊的黃雨婷和韓佳予分別以第三和第五名晉級決賽。決賽中，在巴黎奪得10米氣步槍混合團體金牌和女子10米氣步槍銀牌的黃雨婷發揮更為出色。她在第一組五發取得領先後，就始終占據榜首，最終毫無懸念地以254.5環奪冠，同時刷新了決賽世界紀錄，此前的紀錄是韓佳予創造的254環。韓佳予本次比賽獲得第五，印度選手馬斯卡爾和法國選手米勒分列第二、三名。



剛滿18歲不久的黃雨婷賽後表示，打得其實很不容易。“這是我人生中非常難忘的一年，也收穫了很多，學習到很多，是在我18歲非常濃墨重彩的一筆。”



巴黎奧運會10米氣步槍混合團體和男子10米氣步槍雙金得主盛李豪同樣奪金，但過程比搭檔黃雨婷驚險了不少。男子10米氣步槍決賽中，盛李豪從第五輪開始取得領先，但始終沒有把差距拉開。最後一槍前，他領先匈牙利選手伊什特萬·佩尼0.9環。但隨後對手打出10.8環，他打出10.0環，最終以0.1環的優勢笑到最後，成績是251.4環。捷克選手伊日·普日夫拉茨基獲得銅牌。