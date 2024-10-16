環廣西自行車世巡賽開啟全新賽道爭奪

中評社北京10月16日電／據新華社報導，15日，2024環廣西公路自行車世界巡回賽（以下簡稱“環廣西世巡賽”）在廣西防城港市展開第一賽段的爭奪。樂透戴斯尼車隊的比利時車手萊昂內爾·塔米尼奧以3小時17分58秒的成績拿下賽段冠軍。



第一賽段為防城港繞圈賽，起點與終點均為北部灣海洋文化公園，競賽距離149.4公里，共設有兩個途中衝刺點。



比賽最後3公里，各車隊開始排兵布陣，整齊有序地拉起衝刺火車，迎來了大集團衝刺。最終，塔米尼奧贏得賽段冠軍，他也憑借這一勝利在賽後穿上象徵個人總成績第一的紅色領騎衫和象徵衝刺王的藍色領騎衫；以色列博泰車隊的伊森·維爾農獲得象徵最佳年輕車手的白色領騎衫；迪卡儂AG2R車隊的斯坦·德伍爾夫收穫本賽段敢鬥獎。



“收穫這場勝利感到很意外，我比較擅長一日賽，沒想到自己在平路衝刺上也有很大的天賦。”塔米尼奧說。



本屆環廣西世巡賽在賽道路線和競賽難度兩個方面都做出了調整，全部6個賽段既有海濱城市的山海美景、喀斯特地貌的神奇秀美、邊境線上的人文風貌，還有左右江革命老區紅色線路、巴馬國際長壽養生旅遊勝地等，1021.8公里的競賽總距離充分展現了廣西西南地區的地理地貌和民族風情。



據瞭解，在新的賽道路線經過的6個設區市中，除南寧外，防城港、崇左、百色、河池、來賓5個城市為首次舉辦世巡賽級別賽事。在競賽方面，新路線減少了平路賽段，增加了山路和丘陵賽段，更加考驗車手們的體能儲備和爬坡能力。