國台辦：兩岸問題癥結在台當局頑固錯誤立場

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月16日電（記者 海涵）台陸委會主委邱垂正日前稱，兩岸問題的症結在於大陸不願正視“中華民國”存在的事實，“並吞台灣”的目標未曾改變。台灣不會屈服於“中國的武力威脅”。對此，國台辦發言人陳斌華在10月16日例行新聞發佈會上進行了回應，他表示，當前兩岸問題的症結在於賴清德當局頑固堅持“台獨”立場，鼓吹“新兩國論”，煽動兩岸敵意對抗，不斷滋事挑釁，蓄意加劇局勢緊張，導致台灣兵凶戰危、台灣民眾利益受損。



陳斌華說，統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，也是台灣的前途未來和台灣同胞的利益所在，不容抹黑誣蔑，更不可阻擋抗拒。賴清德當局一直企圖通過渲染“大陸威脅”，以所謂“民主自由”為幌子“倚外謀獨”“以武謀獨”，企圖將台灣綁上“台獨”戰車，裹挾台灣民眾當“台獨炮灰”。



陳斌華表示，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，這針對的是外部勢力干涉和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。希望台灣同胞認清賴清德當局的“台獨”真面目和極端危害性，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉。



（後方支援記者：郭至君）