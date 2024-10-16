國台辦：熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月16日電（記者 海涵）大陸“十一”假期前宣布逾千景區對台灣“首來族”減免門票費用，受到島內民眾廣泛好評。而民進黨當局則稱大陸這一舉措是“統戰行為”。對此，國台辦發言人陳斌華在10月16日例行新聞發佈會上表示，有必要正本清源，也熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊。



陳斌華說，9月30日，大陸1256個A級景區推出台胞來大陸旅遊促銷活動，對持首次辦理台胞證（簽發次數為01）的台灣同胞一年內到景區游覽減免門票費用，受到台胞熱烈歡迎。據瞭解，“十一”長假期間，有不少台胞在上述景區享受到優惠。我們熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊，也樂見更多景區對台胞前來游覽提供門票優惠，不斷提升台胞的旅遊體驗。



陳斌華表示，對於祖國大陸出台的惠台政策措施，民進黨當局、“台獨”勢力慣於稱為“統戰行為”。在這裡有必要正本清源。統戰全稱為“統一戰線”，抗戰時期，正是因為國共合作，建立抗日民族統一戰線，全國軍民同仇敵愾、眾志成城、浴血奮戰，打敗了日本侵略者，取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復，結束了被外族侵占、殖民的悲慘歷史。統一戰線始終是中國共產黨凝聚人心、匯聚力量的重要法寶。新時代新征程，統一戰線的主要任務就是堅持大團結大聯合，不斷鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，廣泛凝聚中華民族一切智慧和力量，形成海內外全體中華兒女萬眾一心、共襄民族復興偉業的生動局面。



陳斌華說，台灣同胞是中華民族一分子，我們將堅持團結廣大台灣同胞，為他們辦實事做好事解難事，凝聚他們的智慧和力量，共襄民族復興偉業。



（後方支援記者：郭至君）