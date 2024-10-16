國台辦：依法懲治頑固台獨分子是正義之舉

國台辦於10月16日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京10月16日電（記者 海涵）近日，大陸宣布依法對沈伯洋、曹興誠和“黑熊學院”實施懲戒。民進黨當局稱大陸“脅迫恫嚇”台灣人民，“破壞自由民主社會”。對此，國台辦發言人陳斌華在10月16日例行新聞發佈會上進行了回應。



陳斌華表示，“黑熊學院”在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，明目張膽培育“暴力台獨分子”，公然從事“台獨”分裂活動。沈伯洋、曹興誠“台獨”思想頑固、涉“獨”言論囂張、謀“獨”行徑惡劣、肆意“倚外抗中”，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。我們宣布對其懲戒，具有充分的事實和法律依據，是捍衛國家主權和領土完整、維護兩岸同胞切身利益的正義之舉。



陳斌華說，我們依法懲治的是極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。民進黨當局故意混淆視聽、歪曲抹黑，通過編造所謂“大陸威脅”、“民主自由”的虛假敘事，對內欺騙民眾，對外貼靠外部勢力，掩蓋不了其破壞兩岸關係、分裂國家的行徑和本質。希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，識破“台獨”勢力煽動兩岸對立對抗的險惡用心，自覺與“台獨”頑固分子劃清界限，與大陸同胞攜手推動兩岸交流合作、融合發展，守護中華民族共同家園，共創兩岸同胞綿長福祉。



（後方支援記者：郭至君）