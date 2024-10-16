國台辦：兩岸文旅交流豐富 回響熱烈

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京10月16日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華在10月16日例行新聞發佈會上介紹了近期兩岸文化及旅遊領域交流情況。



陳斌華說，在影視交流方面，第4屆IM兩岸青年影展10月11日至13日在福建平潭成功舉辦。共有2264部短片和256部長片報名，報名數量為歷屆最高。最終台灣地區有9部作品入圍50強，其中4部獲獎。IM兩岸影展已經成為兩岸最大規模、最高規格的青年影像交流活動，兩岸青年導演以作品為媒，在這個平台實現了互動，加深了瞭解。



陳斌華指出，在文化交流方面，《黑神話：悟空》遊戲在兩岸青年中火爆“出圈”。近期，海峽經濟科技合作中心和山西省台辦聯合組織“覽‘晉’古建 尋‘悟’歷史”台灣青年三晉文化探索之旅首發團，以《黑神話：悟空》為主題，覽山西古建古跡，品中華文化瑰寶，悟民族精神譜系，沉浸式體驗中華優秀傳統文化魅力，獲得台灣青年的熱烈回響。



陳斌華表示，在旅遊交流方面，9月26日至28日，珠海市舉辦“美麗中華 珠海之旅”參訪活動，邀請來自台灣地區各縣市的70多名旅遊業者參加。本次活動串聯粵港澳大灣區城市，精心設計並推出面向台灣同胞的4條主題特色旅遊線路，活動期間兩岸業界代表簽訂旅遊交流友好合作框架協議。我們熱情歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸文化、旅遊交流合作，歡迎更多台灣青年來大陸親身體驗中華優秀傳統文化魅力，將持續為台灣民眾來大陸旅遊創造更好條件，提供更好服務。



（後方支援記者：郭至君）