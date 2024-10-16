富權：究竟是兩面手法，還是單廂情願？

中評社香港10月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：究竟是兩面手法，還是單廂情願？以下為文章內容。



就在中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展“聯合利劍－2024B”演習，艦機多向抵近台島，對台灣本島的多個口岸實施“封鎖”態勢，而中國海警局也同時派出海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊對台灣本島進行環台島巡航管控，另有兩組各二艘海警船，持續長時間無間斷繞行馬祖南北竿及東引水域執行巡查任務的翌日，亦即昨日，海基會派駐“連江縣”駐南竿島的“馬祖行政協調中心”，舉行掛牌儀式。海基會秘書長羅文嘉和陸委會副主委兼發言人梁文傑專程前往馬祖南竿島，主持“馬祖行政協調中心”的掛牌儀式。為此，海基會還組織跑該會線新聞的十九家媒體、二十六位記者採訪。除了是採訪“馬祖行政協調中心”的掛牌儀式之外，還將馬祖列島逗留兩天，參訪南竿26據點（又稱山隴尖營區）、大坵島，再前往北竿，參訪戰爭和平紀念公園主題館。



海基會駐“馬祖行政協調中心”的掛牌儀式，在中國海警船配合“聯合利劍－2024B”演習，持續長時間無間斷繞行馬祖南北竿及東引水域，而央視軍事微博報導則稱“這是我海警第一次進入馬祖限制水域，徹底撕開台當局所謂劃線”、“此次行動完成了對台灣地區靠近大陸一側的所有外島的執法管控”的翌日進行，並非是故意為之，而是“恰遇狀況”。因為這項活動本來是規劃於十月三日進行，但因颱風“山陀兒”襲台造成不小災情，後來又避過“雙十”假期，因而延期到昨日舉行。但“相請不如偶遇”，偏偏在前一天，解放軍進行“聯合利劍－2024B”演習，而且大陸海警船還駛進海基會駐“馬祖行政協調中心”所在的南竿島的“限制水域”，這多少會讓主事者感到尷尬。或許，民進黨當局卻會以“唾面自乾”的心態，認為這是“明知山有虎，偏向虎山行”的“壯舉”。



正因為如此，昨日在海基會駐“馬祖行政協調中心”掛牌儀式上，羅文嘉和梁文傑的發言，都提到了“聯合利劍－2024B”演習，及大陸海警船駛進馬祖海域的情況。但與民進黨當局的惡劣態度相比，卻是顯得“輕描淡寫”，只是說，觀光雖然重要，但馬祖的安全與和平也很重要，一方面要觀光，但是一方面又派海警船來“騷擾”，這樣的狀況不太好。不管是對台澎金馬來說，都希望擴大交流，但對於不具善意的行為，嚴正堅守自己的立場，也希望馬祖的觀光越來越蓬勃。



更令人感到意外的是，羅文嘉在表達，海基會在馬祖設置服務中心，是因為馬祖也是“小三通”的重要管道，而海基會的工作任務是交流、服務跟協商，服務的工作不管是觀光或是商務產生的各項服務工作，海基會都希望站在第一線；交流的部分，海基會也希望能夠透過馬祖，跟對岸有更多的交流的同時，卻也“趁風駛𢃇”地說，在協商的部分，過去還沒有協商的經驗在馬祖發生，衹有在金門，也許下一次可能就在馬祖，所以提早部署。



羅文嘉不是不知道，自民進黨的蔡英文二零一六年上台後，由於民進黨拒絕承認“九二共識”，導致兩岸制度化聯絡機制“停擺”，海基會與大陸海協會的協商也中止；而賴清德上台後，更是拋出“新兩國論”，海基會希望能恢復兩會協商更是“夏蟲語冰”。因此，羅文嘉此舉，不排除是要與賴清德“唱雙簧”，以海基會的角度扮“紅臉”，與賴清德的“白臉”相配合，向大陸方面進行“踢竇叫板”。

