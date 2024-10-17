洪秀柱答中評：陝西行感觸深 台青多來看看

中國國民黨前主席洪秀柱接受中評社記者訪問（中評社 盧哲攝） 中評社西安10月17日電（記者 盧哲）第五屆海峽兩岸(陝西)經貿科技合作大會(簡稱陝台會)近日在西安舉行，中國國民黨前主席洪秀柱赴陝出席了大會開幕式，並對陝西延安、寶雞、西安等地進行了參訪。15日晚近11時，即將結束本次陝西行的洪秀柱向中評社記者分享了其在陝西走訪的感受。洪秀柱說，她在青銅器博物館看到商朝文物清楚關於台灣的記載深有感觸，在南溝村瞭解扶貧項目很感動而認養了蘋果，在壺口瀑布感受黃河的氣勢磅礴非常驚歎。洪秀柱表示，希望台灣更年輕的一代也能多來大陸看一看，尋根溯源，感受大好河山。



由國務院台辦、陝西省政府主辦的第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會12日在西安舉行開幕式。本屆陝台會以“構建開放新格局、發展新質生產力”為主題，聚焦陝西重點產業鏈，圍繞發展縣域經濟、民營經濟、開放型經濟、數字經濟，將舉辦投資考察、交流座談、文化參訪、項目簽約等一列活動，旨在為兩岸產業、企業合作發展搭建更有效發展平台，共譜合作發展新篇章。洪秀柱出席陝台會開幕式後，在陝西還參訪了延安壺口瀑布、延安市安塞區南溝村農業生態示範園並采摘認領了蘋果、參訪了寶雞青銅器博物館、法門寺，也參觀了西安大唐芙蓉園，十二時辰等。



15日晚，在結束一天的行程後，洪秀柱在下榻的賓館接受採訪。在與中評社記者談到此次陝西行時，洪秀柱從三方面分享了自己的感受。



洪秀柱首先提到了參觀的寶雞青銅器博物院。寶雞青銅器博物院位於秦嶺北麓、渭河南岸的國家4A級景區中華石鼓園內，是一座以集中收藏、研究和展示周秦時期青銅文化為主的國家一級博物館。