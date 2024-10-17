洪秀柱：台商自強自立與時俱進 大陸商機無限

洪秀柱在結束陝西行程前接受中評社等兩岸記者採訪（中評社 盧哲攝） 中評社西安10月17日電（記者 盧哲）第五屆海峽兩岸(陝西)經貿科技合作大會(簡稱陝台會)近日在西安舉行，中國國民黨前主席洪秀柱赴陝出席了大會開幕式，並對陝西延安、寶雞、西安等地進行了參訪。洪秀柱在結束陝西行程前接受中評社等兩岸記者採訪時談到，鼓勵台商要“自立自強”與時俱進，配合大陸的產業升級，相信會有商機無限。



洪秀柱15日晚在下榻的賓館接受記者採訪，談到陝台貿易合作及台商的情況。



據介紹，近年來，陝西與台灣交流合作日益頻繁，涵蓋經貿、文化、教育、科技等諸多領域。越來越多的台商台企在此間紮根興業，為陝西經濟發展及陝台兩地情感聯絡注入活力。據統計，截至2024年6月底，在陝台資企業共1062家，陝台貿易總額連續多年穩居陝西省對外貿易前三位。



在當晚的訪談中，談到台商現時的情況時，洪秀柱說，希望惠台政策能夠真正落實，“不要讓人家看到吃不到，這非常的重要。要讓我們台商朋友真的感受到大陸的政府方面對於惠台政策的真正落實，讓台商們都感受到說‘我是被關照的’，‘我是真的被當作自己人看待的’，我覺得這個是非常重要的一件事情。”