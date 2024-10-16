李強會見俄羅斯總理米舒斯京

中評社北京10月16日電／據新華社報導，當地時間10月16日，國務院總理李強在伊斯蘭堡出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議期間會見俄羅斯總理米舒斯京。



李強表示，在習近平主席和普京總統戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展。雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，戰略協作富有成效，務實合作持續推進，人文和地方交流蓬勃開展，實實在在惠及了兩國人民。站在中俄建交75周年歷史節點上，中方願同俄方一道，進一步落實兩國元首重要共識，加強戰略協調，拓展互利合作，為實現兩國各自發展振興、促進世界繁榮穩定作出應有貢獻。



李強指出，中方願同俄方進一步深化經貿、能源等傳統領域合作，促進數字經濟等新興領域合作，不斷提升兩國產業鏈、供應鏈協作水平，推動收穫更多務實成果。雙方要緊密溝通協作，推動上合組織成員國繼續高舉“上海精神”旗幟，增強戰略互信，堅持互利共贏，更加團結進取，著力加強貿易、能源、數字經濟和綠色產業等各領域合作，促進組織更有活力、合作更加務實、成果更為普惠。



米舒斯京表示，今年是中華人民共和國成立75周年，也是俄中建交75周年，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於前所未有的高水平。在當前國際形勢下，俄方願同中方一道，落實兩國元首重要共識，相互支持彼此維護核心利益，加強共建“一帶一路”倡議同歐亞經濟聯盟對接，深化經貿、能源、交通運輸、農業等領域務實合作，共同辦好“俄中文化年”，密切在聯合國、上合組織、金磚國家等框架內溝通協作，推動兩國關係持續深入發展。