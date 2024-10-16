敦煌壁畫中的體育文化主題展開展

中評社北京10月16日電／據新華社報導，15日，“躍動千年 敦煌印記”敦煌壁畫中的體育文化主題展在上海體育博物館開展。



本次主題展分為“彩墨嬉戲 敦煌壁畫中的遊戲娛樂”、“競強鬥勝 敦煌壁畫中的競技對壘”和“洗濯磨淬 敦煌壁畫中的保健養生”3個單元。



展覽以文物、壁畫、模型造景和多媒體結合的形式，集中展現了敦煌文化中弓射、馬術、武藝、球類、棋類、健身等20餘項傳統體育游藝活動的生動景象，帶領觀眾沉浸式感受以敦煌文化為代表的中國傳統體育文化的魅力。

