李強總理出席中俄蒙三國總理會晤

中評社北京10月16日電／據新華社報導，當地時間10月16日，國務院總理李強在伊斯蘭堡出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議期間同俄羅斯總理米舒斯京、蒙古國總理奧雲額爾登舉行中俄蒙三國總理會晤。



李強表示，近年來，在三國元首戰略引領下，中俄蒙三方合作總體保持穩健發展勢頭，符合三方共同期待，順應時代發展潮流。中方願同俄蒙兩方進一步增進互信，加強協調，推動三方合作走深走實，更好惠及三國人民。



李強指出，中俄蒙三國地理相鄰、命運相依，三方開展合作具有獨特的地緣優勢、扎實的民意基礎。中方願同俄蒙兩方以三國元首共識為根本遵循，著力落實三方合作中期路線圖，加強發展戰略對接，深化政策溝通協調，推動三方合作更加深入、更可持續、更有成效，打造鄰國友好交往、互利共贏的典範。中方願同俄蒙兩方聚焦中蒙俄經濟走廊下重點合作，深化在上海合作組織等平台多邊協作，分享發展機遇，共享發展成果，維護共同利益，攜手續寫中俄蒙三方合作新篇章。



米舒斯京和奧雲額爾登表示，在三國元首的戰略引領下，中俄蒙三方合作穩步開展，各領域交流對話拓展深化，契合三國以及地區穩定發展的共同需求，有著廣闊前景。俄方、蒙方願同中方攜手合作，加強歐亞經濟聯盟、“草原之路”發展戰略和共建“一帶一路”倡議對接，按照三方合作中期路線圖明確的重點方向，加快構建中蒙俄經濟走廊，密切在交通運輸、能源、人文等領域合作，推動三方合作取得更多成果。