第76屆法蘭克福書展開幕　首次設亞洲舞台

中評社北京10月16日電／據新華社報導，第76屆法蘭克福書展15日晚在德國法蘭克福會展中心開幕。書展首次設立“亞洲舞台”，中國出版機構攜大量圖書亮相。



法蘭克福書展是中國出版物版權輸出的重要平台之一，中國圖書進出口（集團）有限公司組織近70家國內出版機構參展。本屆書展中國聯合展台參展面積580平方米，展示3500多種圖書，重點展示版貿圖書1000多種。展會期間，多家中國出版機構將舉行外文版新書發布會、簽約儀式、版權輸出簽約儀式等活動。中國圖書進出口（集團）有限公司將主辦中歐版權洽談會和2025北京國際圖書博覽會推介會。



法蘭克福書展主席於爾根·博斯當天在接受新華社記者採訪時說，書展主辦方與中國參展商保持著緊密合作，中國出版機構攜大量圖書亮相本屆書展，這非常重要。今年書展首次設立“亞洲舞台”，邀請了來自中國和亞洲其他國家的作家，便於他們與德語作家開展交流。他強調，中國出版機構是重要的版權購買方，現在也成為重要的版權輸出方。



本屆書展還重點關注人工智能應用話題。德國出版商和書商協會主席卡琳·施密特－弗裡德里希斯在當天舉行的書展開幕新聞發布會上表示，人工智能為出版商、書店以及物流領域帶來了許多機會。但她也警告說，成千上萬受版權保護的文本和圖片在未經作者同意或支付報酬的情況下被用作人工智能訓練材料。



創立於1949年的法蘭克福書展是全球規模最大的出版行業展會之一，今年書展主賓國是意大利。書展主辦方預計，5天展會期間，將有約1000名作家和演講者舉辦650場講座、論壇和研討會活動。