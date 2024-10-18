上研院發佈報告：台灣問題影響因素的新變化

2024年10月15日，上海國際問題研究院台港澳研究所舉辦“中美關係與台灣問題”研討會。（上研院提供） 中評社北京10月18日電/10月15日，上海國際問題研究院台港澳研究所舉辦研討會。會議由上海國際問題研究院台港澳所所長邵育群主持，上海國際問題研究院副院長李開盛為會議致開幕詞。會議主要圍繞賴清德上台後的兩岸關係、美國大選對台海局勢的影響、政策建議等主題展開討論。此外，會上還發布了創新工程《一國兩制與國家統一系列報告》之一《台灣問題影響因素的新變化——兩場選舉的視角》，邵育群所長介紹了報告的主要內容。



報告從台灣地區領導人選舉和美國大選這兩場選舉的角度切入，聚焦台灣問題，分析了這兩場選舉下台灣問題影響因素的新變化。報告首先分析了美國因素對台海形勢和兩岸關係的影響。拜登政府台海政策的重中之重是“保持台海和平穩定”，防止中美關係“脫軌”，同時借台灣選舉強化“民主對抗專制”的政治敘事，還試圖通過支持台灣當局的“漸進台獨”政策試圖尋求兩岸的“永久分裂”。



報告認為，拜登政府將繼續強化美台安全合作，既強化對中方的軍事威懾，也可避免來自共和黨的壓力和批評；拜登政府“平衡”應對台灣地區選舉對兩岸關係的影響，既是防止兩岸緊張關係升級影響民主黨的選情，更是借機強化美國台海利益。特朗普的涉台言論使美國台海政策的“可信度”大打折扣；同時在共和黨對華政策辯論中，一些人不斷拉抬所謂的“武統”風險，為推動美台軍事勾連尋找依據，這為下一屆可能的共和黨政府推行更加軍事化的台海政策做了鋪墊。

