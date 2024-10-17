中評現場：世界大德高僧共祈福場面壯觀盛大

來自全球72個國家的佛教界人士、專家學者和嘉賓代表齊聚一堂，共同為世界祈福，場面壯觀盛大。（中評社 林艷攝） 中評社寧波10月17日電（記者 林艷）第六屆世界佛教論壇於10月15日至17日在浙江寧波舉行。昨日清晨，雪竇山彌勒聖壇的釋迦授記殿內舉行了一場莊嚴的祈福法會。來自全球72個國家的佛教界人士、專家學者和嘉賓代表齊聚一堂，共同為世界祈福，場面壯觀盛大。



祈福法會作為佛教中的重要儀式，也是歷屆世界佛教論壇的重要活動之一，已成為來自世界各地不同佛教宗派和文化背景的交融平台。清晨，眾多媒體記者早早上山，在彌勒聖壇等待報導盛況。七點半，迎請儀式正式開始，來自世界各地的大德高僧們陸續步入殿內。中評社記者注意到，其中不少年邁的高僧，在工作人員的攙扶下緩緩攀登台階，堅定地走向殿前參與祈福。一些行動不便的高僧則乘坐簡易手扶梯進入現場。



隨著鐘聲的悠揚響起，祈福法會正式開始。在中國佛教協會會長演覺法師、藏傳佛教領袖班禪大師及南傳佛教代表帕鬆列·龍莊猛的帶領下，參與者雙手合十，齊聲誦讀《寶鼎贊》和《般若波羅蜜多心經》，共同祈願世界和平，眾生離苦得樂。整個祈福過程中，現場衹有低沉而虔誠的誦經聲回蕩。



法會結束後，許多大德高僧特別在彌勒佛前合影留念，留下珍貴的瞬間。



本屆論壇由中國佛教協會、中華宗教文化交流協會主辦，第六屆世界佛教論壇浙江組委會承辦，以“同願同行·和合共生”為主題， 本屆論壇由開幕式、主論壇、7場分論壇、新媒體論壇、電視論壇、閉幕式等主要活動，以及祈福法會、佛教文化主題展覽等組成。

