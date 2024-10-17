中評現場：世界大德高僧共論和合共生智慧

論壇現場（中評社 林艶攝） 中評社寧波10月17日電（記者 林艷）第六屆世界佛教論壇在浙江寧波雪竇山舉行，在10月16日舉行的主論壇上，來自世界的大德高僧及專家學者圍繞“同願同行·和合共生”展開深入研討，他們不僅詮釋了“同願同行”與“和合共生”中的佛教智慧，更提出了佛教智慧在應對全球衝突挑戰，維護世界和平以及推動構建人類命運共同體中的角色作用。



韓國佛教宗團協議會會長、大韓佛教曹溪宗總務長真愚表示，21世紀因未曾有之大變革，面臨著前所未有的迷茫，未來難以預料。無論有情與無情，都在迷茫中徘徊。而由於模式的改變，過去的經驗與知識在解決當前問題時似乎也無濟於事。再者，應該共存的有情之間因思維和利益的失調而衝突，最終導致了大小各種戰爭與爭端。同時，有情對無情物的不斷濫用引發的環境破壞和氣候危機也愈演愈烈。這些戰爭與氣候危機，是忘卻了“自他不二”關係法則的結果，爭端與環境破壞則是貪嗔痴三毒的極致表現，其終極結果將是共滅。



真愚認為，面對這總體的危機，世界佛教論壇應成為讓大家在時代危機中覺醒的木魚，更要成為凝聚眾人智慧去解決問題的平台。第一種大智，是“同願向行”。我們都乘坐著同一艘地球之船，若想順順利抵達目的地，成員們需懷有同樣的願望，即“同願”才可“同行”。所謂“同行”即在彼此的旅途中，成為彼此的同行善知識。第二種大智，是“和合共生”。天地與我同根，萬物與我一體。和合共生的深厚基礎能讓同願同行的偉大船只揚帆起航。當我們乘坐這艘大願船，跨越大願海時，一切智與觀行相互呼應，展現出能消滅一切無明的股若智慧。



世界佛教徒聯誼會主席帕洛普.泰阿利表示，在當今這個複雜且常常充滿分歧的世界中，人類命運共同體的理念比以往任何時候都更具前所未有的現實意義。我們面臨著全球性的挑戰，包括氣候變化、神突、貧困和不平等。佛教教導我們，不僅要對身邊的人慈悲為懷，也要關愛所有眾生。佛教的慈悲精神召喚我們行動起來，積極參與，並為維護和平與促進共同發展而不懈努力。他指出，相信通過集體行動，和平是可以實現的。同願同行，我們可以創造一個以和諧戰勝分裂、以和平與慈悲引領人類共處的世界。

