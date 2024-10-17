李家超2024施政報告籲改革求變

立法會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月17日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超10月16日上午向立法會發表《行政長官2024年施政報告》。報告就提升香港國際金融中心地位、發展新質生產力、打造國際高端人才集聚高地、推動北部都會區發展引擎、深化大灣區合作等方面公布多項措施，回應社會關注。



以下是李家超發言全文：



立法會主席、各位議員、各位市民：



一、改革求變 由治及興



1. 這是我的第三份施政報告。



2. 二十屆三中全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，指出要充分發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用的機制；深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。



3. 兩年多前，我在參選時就在政綱提出“我們必須有變革精神”、“要進一步革新”，會建立“以結果為目標”的政府，設定績效指標以改革政府文化，成立關愛隊加強地區服務，推出“提前上樓計劃”幫助市民縮短公屋輪候時間，及就協助劏房戶初中生解決跨代貧窮等提出一系列革新措施。我相信不斷求進，自我革新；我相信識變、求變，守正創新，靈活應對挑戰和機遇。



4. 針對體系改革，我的理念是：體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。改革過程中，要判斷哪些要由零建立，哪些要動手術撥亂反正，哪些要固本培元。改革時要注重系統觀念，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係。可借鏡其他地方的成功經驗，但因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄。改革方案要因時制宜，因地制宜。