李家超記者會：以市民為中心　以經濟為主軸

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月17日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日發表任內第三份施政報告，他下午出席施政報告記者會，介紹了編寫《施政報告》時的構思。期間，他還就簡朴房、高端白酒、優秀人才入境計劃等問題回答記者提問。



以下是李家超的發言及問答內容：



首先，非常多謝大家來到政府總部，讓我有機會向大家扼要地介紹我在編寫《2024年施政報告》時的一些理念、思考。



整份《施政報告》如果以中文字數來計算是31800字，共有九章、228段。無論用多少時間，這次記者會我希望重點向大家說一說在頂層設計，又或者我的思考和策略方針，以及方向為何如此定下來。因為之後，不同司局長都有他們範疇的記者會，他們都會一一介紹某些範疇的細節，但我盡可能都希望可以滿足大家。



首先，我希望告訴大家我編寫這份《施政報告》時，整體施政理念是甚麼。我已向大家宣布了這次的主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”。我整個施政理念與我上任第一日所說的是有一致性的，包括我是“以結果為目標”，建立一個的確是會做實事、做成事的政府文化，而且我們所說的並非只是一年，亦是說整體方向性，我們希望有延續性地做出結果來。



整個思考中我有三個原則：第一，以市民為中心，以經濟為主軸，以發展改善民生。任何施政，最重要的是令市民受惠，如何滿足市民的需求。當然，每日都會有新問題出現，但如何努力解決我們面對的不同問題，而且定下優次去做，一定要以市民為中心。經濟可以幫助我們解決很多問題，因為很多政策落實都需要金錢。在整個過程中，我們一定要發展經濟，而發展經濟除了是要落實政府政策外，更重要的是讓市民在經濟發展中受惠，包括他們的工作發展空間可能更大，賺取的金錢可能更多，他們的夢想亦可能得以達到。



發展可以改善民生，但我的主題是“齊改革同發展”，所以改革衹有進行的時候，並沒有停止的時候，即是說要不斷努力，自我求變、求進。這是長遠的過程，而且要經常自我檢討、自我革新。但在制訂政策中，一定要考慮清楚的是我們要按著香港的實際環境，配合社會大勢周邊的變化，所以一定要因時制宜、因地制宜，不能夠只天馬行空，而是要實實際際，按著香港實情、周邊環境變化，整體世界的大變局而設定我們的政策措施。