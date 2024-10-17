施政報告：增加公營房屋供應　完善置業階梯

立法會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月17日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日發表任內第三份施政報告。報告中提到，將立法制訂住宅樓宇分間單位出租制度，以“簡朴房”取締劏房。金融管理局會放寬住宅物業按揭貸款成數上限至七成。特區政府會繼續增加公營房屋供應，完善置業階梯和穩定私營房屋熟地供應。



李家超昨日發表施政報告時表示，為有序解決劏房問題，特區政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的“簡朴房”。“簡朴房”必須有窗和獨立廁所、面積不少於八平方米等，由專業人士確認並申請認證。



他指出，法例會設寬限期，其間不會就違法出租採取執法行動。現有業主須登記才能享有寬限期，至於新進入市場的分間單位則必須申請認證為符合標準的“簡朴房”才可出租。



另外，金管局會放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否首置，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，其按揭成數上限和供款與入息比率上限也調整至同樣水平。



李家超指出，在特區政府不懈努力下，公營房屋落成量已開始逐步扭轉頭輕尾重的情況。連同簡約公屋在內，未來五年總體公營房屋供應量將達189000伙，較本屆政府上任時的五年期增加約80%。



首批位於元朗攸壆路的簡約公屋會明年第一季落成入伙，提供約2100個單位。明年合共有約9500個簡約公屋單位落成。



完善置業階梯方面，房屋委員會會調整公屋和資助出售單位的比例，目標是由現時七比三逐步調整至六比四。

