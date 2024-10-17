施政報告：200元以上烈酒減9成稅

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月17日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日發表任內第三份施政報告。報告中提到，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%。烈酒200元及以下部分，以及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。



李家超表示，現時香港對烈酒，即酒精濃度多於30%的酒類徵收進口價100%的稅款。為促進烈酒貿易，並帶動物流、儲庫、旅遊、高端餐飲消費等高增值產業發展，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%。烈酒200元及以下部分，以及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。



香港出口信用保險局的法定最高彌償百分率會由90%提升至95%，並提供更多、覆蓋地區更廣的免費買家信用調查服務，又會擴大對電商的融資支援。李家超指出，會推動中國出口信用保險落戶香港發展，以提供海外投資及較長投資年期的出口信用保險服務，為在港內地企業“出海”和外資進入內地時，提供更完善出口信用服務。



此外，香港註冊公司的外國人員到內地的“一簽多行”簽證，有效期增至最長五年，並獲加快處理。為更吸引內地企業利用香港“出海”，金融管理局正就增強離岸人民幣流動性、科技應用和國際合作上，研究助力“出海”的內地企業享受跨境人民幣結算融資便利。



