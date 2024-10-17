李家超：改革衹有進行時　沒有停止的那一刻

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月17日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日下午出席施政報告記者會，他表示，今年的施政報告主題是“齊改革同發展”，改革衹有進行的時候，並沒有停止的時候，即是說要不斷努力，自我求變、求進，這是長遠的過程，而且要經常自我檢討、自我革新。



李家超表示，改革是有延續性，沒有停止的一個過程，所以在改革的過程中，不斷要思考。進程中，看到體系中欠缺而又需要建立的，就要由“零”變成“有”地建立出來，有些已經存在但有嚴重缺失的，就要撥亂反正、動手術。當然，絕大部分的體系建立出來後，可能因為不同的時勢也好，新問題出現也好，會出現瓶頸，可能會有一些短板，又或者一些障礙，所以我們一定要想方法突破瓶頸、補短板，以及清除障礙。每一個制度在執行期間都可能會有新問題，所以我們要不斷鞏固它、強化它、完善、提升和加強它，還有就是要持續深化改革。



李家超亦表示，至於在改革過程中要作甚麼考慮，這很重要。我們一定要通過歷史去看現實，透過現象看它的本質。任何事情都有前因、後果，不會突然其來發生，所以如果我們看問題只看片段，很可能會看不到全貌。這樣會出現甚麼問題？就是一件事出現，成因可能是結構性改變，還是根本是周期性問題，處理的方法都不一樣。另外，問題出現了，是制度出現問題還是個人出現問題？所以判斷本質是很重要。還有，我們很多時候看到徵狀出現，但其根源是甚麼呢？我們一定要看前因後果。當然，如果我們的目光遠，看到越久遠的歷史，就可以看得更遠。

