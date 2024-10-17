李家超：編寫《施政報告》時有三個原則

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月17日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日下午出席施政報告記者會，他表示，這次《施政報告》主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”，整個施政理念與我上任第一日所說的是有一致性的，包括是“以結果為目標”，建立一個的確是會做實事、做成事的政府文化，而且我們所說的並非只是一年，亦是說整體方向性，我們希望有延續性地做出結果來。而在編寫這份《施政報告》時，整個思考中有三個原則。



李家超表示，整份《施政報告》如果以中文字數來計算是31800字，共有九章、228段。我已向大家宣布了這次的主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”。我整個施政理念與我上任第一日所說的是有一致性的，包括我是“以結果為目標”，建立一個的確是會做實事、做成事的政府文化，而且我們所說的並非只是一年，亦是說整體方向性，我們希望有延續性地做出結果來。



李家超表示，編寫這份《施政報告》時整個思考中有三個原則。第一，以市民為中心，以經濟為主軸，以發展改善民生。任何施政，最重要的是令市民受惠，如何滿足市民的需求。當然，每日都會有新問題出現，但如何努力解決我們面對的不同問題，而且定下優次去做，一定要以市民為中心。經濟可以幫助我們解決很多問題，因為很多政策落實都需要金錢。在整個過程中，我們一定要發展經濟，而發展經濟除了是要落實政府政策外，更重要的是讓市民在經濟發展中受惠，包括他們的工作發展空間可能更大，賺取的金錢可能更多，他們的夢想亦可能得以達到。

