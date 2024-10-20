周小柯答中評：賴清德數典忘祖謀獨挑釁

周小柯（中評社資料圖） 中評社北京10月20日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯就賴清德“雙十講話”有關表述日前接受中評社記者採訪時表示，賴清德有關謬論嚴重違背歷史事實和兩岸關係現狀，是地地道道的數典忘祖和赤裸裸的“謀獨”挑釁行為。



賴清德在“雙十講話”中稱所謂“中華民國已經在台澎金馬落地生根”，周小柯表示，這一謬論嚴重違背歷史事實和兩岸關係現狀。就歷史事實看，1949年中華人民共和國政府取代中華民國政府之前，“台澎金馬”是中華民國的一部分。1949年新中國成立後，作為中國內戰的遺留問題，“台澎金馬”成為被台灣當局所實際控制的特殊區域，尚未與祖國大陸完全統一，但其屬於中國神聖領土不可分割的一部分的事實從未改變。從兩岸關係現狀看，最大的現狀就是大陸和台灣同屬於一個中國，這決定了“台澎金馬”區域不可能成為承載一個“國家”的地理載體。作為“務實對台工作者”的賴清德之所以這麼講，是妄圖借“中華民國”之名行謀求“台獨”之實，並分化瓦解和削弱中國國民黨的力量。



賴清德在“雙十講話”中稱“中華民國和中華人民共和國互不隸屬”，周小柯就此表示，在賴清德看來，“中華民國台灣”“中華民國”及“台灣”三個稱呼的內涵沒有差別，所以賴清德稱“中華民國和中華人民共和國互不隸屬”，實際上表達的意涵是台灣是一個所謂的“主權獨立國家”，是其所編織的“新兩國論”。賴清德的這一觀點完全站不住腳。

