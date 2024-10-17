中評關注：美戰略學界辯論美國對華競爭終局

美國戰略學界辯論美國對華競爭戰略目標是否有終極狀態？ CSIS報告 中評社華盛頓10月16日電（記者 余東暉）美國對華競爭是否應有“最終狀態”，還是不得不追求“共存狀態”？這是美國戰略學界正在辯論的議題。不少前特朗普政府的高官和“鷹派”學者鼓吹美國要如在冷戰中戰勝蘇聯那樣，在如今的大國競爭中戰勝中國；而不少民主黨前高官和溫和派學者則主張，美中兩個大國不得不實現“長期共存”，追求“穩定狀態”。



經過兩年多的博弈，一直宣示要在美中競爭中“勝出”（outcompete）的拜登政府從去年開始，其對華戰略的主要籌劃者沙利文、布林肯、坎貝爾在不同場合談論，美國對華競爭難有“終局”（end game），兩個大國可能不得不追求“長期和平共存”。然而，前特朗普政府高官奧布萊恩和博明等人，則批評拜登政府的“共存戰略”，認為美國的對華戰略目標應是“完勝中國”，並暗示為此要對中國“政權更迭”。



這種對華戰略思維的分歧也體現在美國戰略學界之中。美國智庫“戰略與國際研究中心”（CSIS）近日出台報告--“定義成功：美國對華政策是否需要‘最終狀態’？”這個文集集結了20位美國、歐洲、澳大利亞、日本、新加坡的研究中國和大戰略的專家的不同觀點，其中就反映了這種分歧：美國對華政策應追求明確的“最終狀態”，還是專注於管理競爭、避免衝突、和平共存？